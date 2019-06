Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek - és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismerjük ezt itthonról.","shortLead":"Ismerjük ezt itthonról.","id":"20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc55b737-2849-4a59-bbf6-68823867a2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","timestamp":"2019. június. 03. 14:25","title":"Kínos malőr: a Trónok harca rosszfiúja összekeverte, melyik keleti országban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","shortLead":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","id":"20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31db9b5-b9b2-4bc6-ba07-083628f09f7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","timestamp":"2019. június. 04. 09:36","title":"New York egyik leghírhedtebb negyedében született, ma milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","shortLead":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","id":"20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f941a774-51b0-4be4-8863-4f969f7e65d2","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","timestamp":"2019. június. 04. 15:12","title":"Roland Garros: Babosék elődöntőbe jutottak női párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait tömörítő tanácson a sor, hogy ehhez már a nyár folyamán megtegye az első lépéseket. ","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait...","id":"20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7965f-4038-4d88-ae3e-a93a7cfa0049","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","timestamp":"2019. június. 04. 19:31","title":"Juncker: Meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék, hogy oldják meg hónapok óta romló viszonyukat – Di Maioi és Salvini majd egy hónapja nem beszél egymással.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék...","id":"20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577d3c8-488f-4e61-80a3-485bdcd69b30","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","timestamp":"2019. június. 04. 05:23","title":"Olasz miniszterelnök: Salvini és Di Maio döntsön, mi lesz, különben lemondok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is beszélhetett nemrég Orbán és a cseh elnök Milos Zeman. A cégek között érintettek lehetnek orosz és Mészáros-hátterűek is. A 40 százalékos magyar beszállítói részvétel egyre kevésbé valószínű.\r

\r

","shortLead":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is...","id":"20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55901a-f157-45ad-942d-83400a7be002","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","timestamp":"2019. június. 05. 09:33","title":"Orosz és Mészáros-hátterű cseh cégek is utaznak a paksi bővítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","shortLead":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","id":"20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562758c-3771-4e65-b781-8acda3f01611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","timestamp":"2019. június. 04. 09:53","title":"Dunai hajóbaleset: közleményt adott ki a Viking hajótársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]