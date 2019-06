Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait tömörítő tanácson a sor, hogy ehhez már a nyár folyamán megtegye az első lépéseket. ","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait...","id":"20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7965f-4038-4d88-ae3e-a93a7cfa0049","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","timestamp":"2019. június. 04. 19:31","title":"Juncker: Meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG úgy értesült, hogy azzal gyanúsítják Bige Lászlót: nem piaci áron adott el műtrágyát. Az eljárás komoly bajba sodorhatja Bige cégbirodalmát.","shortLead":"A HVG úgy értesült, hogy azzal gyanúsítják Bige Lászlót: nem piaci áron adott el műtrágyát. Az eljárás komoly bajba...","id":"20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c2028d-5327-4490-86d2-4d2744b9f703","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","timestamp":"2019. június. 05. 12:22","title":"Kinek jöhet kapóra Bige László meggyanúsítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.\r

","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","shortLead":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","id":"20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974345b-b161-4cb9-bae8-fd7ad327c372","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 04. 13:15","title":"Öten meghaltak egy ausztráliai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","shortLead":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","id":"20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31db9b5-b9b2-4bc6-ba07-083628f09f7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","timestamp":"2019. június. 04. 09:36","title":"New York egyik leghírhedtebb negyedében született, ma milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő után már arról jöttek hírek, hogy a nőt kivégezhették. ","shortLead":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő...","id":"20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba156ce-929a-4e71-8a2b-71fbe4558986","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","timestamp":"2019. június. 04. 08:13","title":"Megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un két hónapja eltűnt húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]