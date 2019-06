Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e774da50-0061-4eaa-89ed-54b8fee59036","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"nem kívánja megmérettetni magát\" a választáson Páva Zsolt.","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"nem kívánja megmérettetni magát\" a választáson Páva Zsolt.","id":"20190606_Nem_indul_ujra_a_pecsi_polgarmesteri_cimert_Pava_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e774da50-0061-4eaa-89ed-54b8fee59036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdf273-6d26-46fb-8848-2909249ac15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Nem_indul_ujra_a_pecsi_polgarmesteri_cimert_Pava_Zsolt","timestamp":"2019. június. 06. 05:39","title":"Nem indul újra a pécsi polgármesteri címért Páva Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum szerint Kálmán Olga tarolhat az előválasztáson, ahogy Karácsony stábja sem tartja őt esélytelennek. Gyurcsánynak meg belefér, hogy pár nap alatt megváltozott az álláspontja.","shortLead":"A Momentum szerint Kálmán Olga tarolhat az előválasztáson, ahogy Karácsony stábja sem tartja őt esélytelennek...","id":"20190607_Gyurcsany_Kalman_Olga_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c948c6d-11a7-4bbd-8569-55f370a4204e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Gyurcsany_Kalman_Olga_DK","timestamp":"2019. június. 07. 06:30","title":"Gyurcsány Kálmán Olgával bizonyítaná, hogy nem csak egy szépségversenyt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","shortLead":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","id":"20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f67a0-3103-4299-9c80-dc49ce38e97f","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"Elloptak Oroszországban egy 56 tonnás vasúti hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második legjobb adatát kaptuk.","shortLead":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második...","id":"20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320d033-3ccc-46cb-933e-f5bd52e17523","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","timestamp":"2019. június. 06. 09:11","title":"Lassult a magyar ipar növekedése, de nincs ok pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási munkálatokról. Három holttestet is rendőrkutyák találtak meg.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási...","id":"20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683df87-1328-48a9-a5ab-04a17f30bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","timestamp":"2019. június. 07. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: a Hableány matróza volt a megtalált magyar áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt \"gyalázatos esetet\", és adjon hiteles magyarázatot arra, hogyan kerülhetett sor a történtekre.","shortLead":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt...","id":"20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e9aa3f-e52e-411d-a9d6-0271b02d9244","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","timestamp":"2019. június. 07. 11:43","title":"A bekéretett román nagykövet nem ment el Szijjártóékkal találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]