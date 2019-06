Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám most úgy tűnik, Zuckerbergék hamarabb szeretnék elindítani a dolgot.","shortLead":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám...","id":"20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106820f1-d3a9-483c-802c-f2dd9041b460","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","timestamp":"2019. június. 06. 13:03","title":"Váratlan fordulat? Már júniusban jöhet a Facebook saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították. A Hableány utasa volt.","shortLead":"Azonosították. A Hableány utasa volt.","id":"20190606_dunai_hajobaleset_halalos_aldozat_azonositas_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a3aa62-55f3-4d8a-92c2-6d3d1da841e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_halalos_aldozat_azonositas_hableany","timestamp":"2019. június. 06. 14:48","title":"Holttestet találtak a Szabadság hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","shortLead":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","id":"20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd056db8-bf13-47e2-a344-5bf28e7d7f63","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","timestamp":"2019. június. 06. 12:16","title":"Animációs sorozat készül a Baby Shark című gyerekdalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","shortLead":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","id":"20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c229966f-053d-4edd-b6de-ed943a3fe999","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","timestamp":"2019. június. 05. 10:51","title":"Egy ukrán teherhajó miatt le kellett lassítania a Clark Ádám úszódarunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű rendszert az OMV bábolnai töltőállomásán helyezték üzembe. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","shortLead":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","id":"20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b369a1-479b-4bd1-8762-f9e82953b12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","timestamp":"2019. június. 05. 08:32","title":"Egy kamion sofőrfülkéje lóg az M3-as autópályahídján Miskolcnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának számító Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) – ez tűnik ki abból, hogy az orosz Google-nek nevezett Yandexhez befutott tőlük egy különös \"igény\".","shortLead":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának...","id":"20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72010ecd-5fa9-4755-86b3-72789d24b569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","timestamp":"2019. június. 05. 16:03","title":"Az orosz titkosszolgálat gyakorlatilag bekérte a felhasználók jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1066df-5421-4e19-89e3-1d816da2fb45","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint 100 ezer ember hallgatta a pápát szombaton Csíksomlyón, akiket a szakadó eső sem tántorított el. A pápa ott arról beszélt, a múlt szomorú és összetett eseményeit ne feledjék, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé. Másnap Balázsfalván a romániai görögkatolikus egyház kommunista börtönökben elhunyt hét püspökét avatta boldoggá, 50 ezer ember előtt. Mindkét helyszínen ott voltunk.","shortLead":"Több mint 100 ezer ember hallgatta a pápát szombaton Csíksomlyón, akiket a szakadó eső sem tántorított el. A pápa ott...","id":"20190605_Ferenc_papa_latogatasa_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1066df-5421-4e19-89e3-1d816da2fb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397c943c-88f3-4613-80e0-85d667d7b148","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Ferenc_papa_latogatasa_Erdelyben","timestamp":"2019. június. 05. 12:30","title":"A történelmi pápalátogatás legjobb pillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]