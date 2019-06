Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való bejelentkezés, ami megvédi a felhasználó adatait.","shortLead":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való...","id":"20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5180170-942e-4a2a-9ca3-82ea04cad7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","timestamp":"2019. június. 07. 13:03","title":"Jön az Apple ID-s bejelentkezés, azonban van itt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alsó tagozatosoknak hirdette az igét, és alkalomadtán vetkőztette őket.","shortLead":"Alsó tagozatosoknak hirdette az igét, és alkalomadtán vetkőztette őket.","id":"20190607_Hat_evet_kapott_a_pedofil_tatabanyai_hitoktato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33796f9-c191-416f-902a-2d4478e39d58","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Hat_evet_kapott_a_pedofil_tatabanyai_hitoktato","timestamp":"2019. június. 07. 13:26","title":"Hat évet kapott a pedofil tatabányai hitoktató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","shortLead":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","id":"20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a81c8-b61a-4c13-9e87-aacc00b92e4f","keywords":null,"link":"/elet/20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","timestamp":"2019. június. 07. 12:09","title":"115 millió fiúgyermek kényszerül házasságba világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal szemléletesebben jelzi majd a térképszolgáltatás.","shortLead":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal...","id":"20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163bbe-e9e9-4163-8eb9-6647f5f9e899","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","timestamp":"2019. június. 06. 19:03","title":"Okosodik a Google Maps, árvizeket, földrengéseket és hurrikánokat is jelez majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére – döntött pénteken a NASA.","shortLead":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi...","id":"20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f6be4-821a-4db7-8067-4f843069afbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","timestamp":"2019. június. 07. 19:03","title":"Megnyitja a turisták előtt a Nemzetközi Űrállomás kapuit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók használják a jent, és ezzel értéket adnak neki, úgy ez egy kriptopénzzel is megtörténhet. ","shortLead":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók...","id":"20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5569160-7aba-416c-bdd5-ac60691eef5c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","timestamp":"2019. június. 06. 14:15","title":"Van-e a kriptopénz mögött bármi, ami az értékét adja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","shortLead":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","id":"20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca6296b-5912-46a2-9aac-b575dc312db2","keywords":null,"link":"/elet/20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","timestamp":"2019. június. 07. 05:11","title":"Beköszönt az igazi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]