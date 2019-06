Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A javaslat ellenző megkérdőjelezik a kínai bírósági rendszer tisztességét és átláthatóságát.","shortLead":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné...","id":"20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf24d7a-6a5c-43ba-b312-c0ef57446edb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","timestamp":"2019. június. 09. 13:49","title":"Tízezres tüntetés volt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a27cf1-8b12-480b-8256-997699a39094","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó vállalja, hogy \"példátlan\" lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze az illegális migrációt.","shortLead":"Mexikó vállalja, hogy \"példátlan\" lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze az illegális migrációt.","id":"20190608_Mexiko_megigerte_Trumpnak_hogy_megfekezi_az_illegalis_migraciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2a27cf1-8b12-480b-8256-997699a39094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1403d1d5-db37-43f9-b170-5b34298ac3a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Mexiko_megigerte_Trumpnak_hogy_megfekezi_az_illegalis_migraciot","timestamp":"2019. június. 08. 08:40","title":"Mexikó megígérte Trumpnak, hogy megfékezi az illegális migrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","shortLead":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","id":"20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af2608-b57a-4e88-b8fa-ea17e8f6753b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 09. 09:31","title":"Kiderült, mennyit keresett és mennyi adót fizetett tavaly Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","shortLead":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","id":"20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d261f7a-dac3-403b-87bb-91deb51de5ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","timestamp":"2019. június. 07. 21:24","title":"Rogán Cecília önmagát vagdossa ollóval DrMáriás alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","shortLead":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","id":"20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cfe3d-ac86-43e5-a70d-f654fa37d595","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","timestamp":"2019. június. 08. 07:35","title":"A Real Madrid bejelentette sztárigazolását, Eden Hazardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4ef7e0-9a8b-4348-bd17-b7b01360077f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti közép- és kelet-európai felhőszolgáltatásait a Deutsche Telekom. Kilenc országban, köztük Magyarországon indítja el Microsofttal közös innovációs programját, amelynek keretében Microsoft Azure nyilvános felhőplatformhoz, az Office 365 és Dynamics 365 platformokhoz kapcsolódóan nyújt standardizált szolgáltatásokat.","shortLead":"Bővíti közép- és kelet-európai felhőszolgáltatásait a Deutsche Telekom. Kilenc országban, köztük Magyarországon indítja...","id":"20190607_deutsche_telekom_microsoft_felhoszolgaltatasok_tsystems_azure_office_365","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4ef7e0-9a8b-4348-bd17-b7b01360077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8942dc77-0ffe-47c3-83a3-2b081947a912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_deutsche_telekom_microsoft_felhoszolgaltatasok_tsystems_azure_office_365","timestamp":"2019. június. 07. 16:03","title":"Összebútorozik a felhőben a Telekom és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Walter Lübcke feltételezett gyilkosát a mobiltelefonja árulta el.","shortLead":"Walter Lübcke feltételezett gyilkosát a mobiltelefonja árulta el.","id":"20190608_Megvan_a_lelott_nemet_politikus_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e398f1d9-3846-4a6f-8024-6425a3772eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Megvan_a_lelott_nemet_politikus_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. június. 08. 21:45","title":"Megvan a lelőtt német politikus feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot kriminalizáló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra reagál. Az előválasztáson résztvevő összes ellenzéki jelölt ott lesz, és beszédet fog mondani. ","shortLead":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot...","id":"20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b50f5e-a3ef-4ddd-b191-653000aa54bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","timestamp":"2019. június. 07. 16:39","title":"Kálmán Olga is felszólal ma az Alkotmánybíróság előtti tiltakozó tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]