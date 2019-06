Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is írnak, hogy a magyar kormány által használt hangnem elfogadhatatlan. ","shortLead":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is...","id":"20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50768fa-cc77-4533-98f7-8ecf38f212db","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","timestamp":"2019. június. 07. 16:52","title":"Visszaszólt Románia, a nagykövet nem utasította el, hogy találkozzon Szijjártóékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van még egy fontos javaslatunk: ha át akar szállni valahol, minimum két órát szánjon rá. Az európai légtér túlzsúfoltsága miatt minden eddiginél durvább késésekre lehet számítani a repülőtereken. ","shortLead":"Van még egy fontos javaslatunk: ha át akar szállni valahol, minimum két órát szánjon rá. Az európai légtér...","id":"20190607_Repulovel_menne_nyaralni_Vigyen_magaval_hidegelelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3481182b-9d86-4ce8-b531-0d71c8bf34e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Repulovel_menne_nyaralni_Vigyen_magaval_hidegelelmet","timestamp":"2019. június. 07. 20:30","title":"Repülővel menne nyaralni az idén? Vigyen magával hideg élelmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a880f4f9-1d30-40e1-8fb7-0d9707a8d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableány kiemelését végző úszódaru simán megérkezett a Margit hídhoz, folytatódhat a kiemelés előkészítése.","shortLead":"A Hableány kiemelését végző úszódaru simán megérkezett a Margit hídhoz, folytatódhat a kiemelés előkészítése.","id":"20190607_Oriasdugo_varhato_Budapesten_a_Clark_Adam_erkezese_miatt__hirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a880f4f9-1d30-40e1-8fb7-0d9707a8d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452ef673-4544-4423-a158-5fa0f9fc7821","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Oriasdugo_varhato_Budapesten_a_Clark_Adam_erkezese_miatt__hirek_percrol_percre","timestamp":"2019. június. 07. 14:42","title":"Hídlezárásokkal érkezett meg a Clark Ádám úszódaru a baleset helyszínére – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem találkozott Emmanuel Macron francia államfővel, illetve Angela Merkel német kancellárral, ám tárgyalt Magyarország megosztó, jobboldali populista, és notórius migránsellenességéről hírhedt kormányfőjével, Orbán Viktorral – írta elemzésében a DW német hírportál.","shortLead":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem...","id":"20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b99320-639b-4367-a10a-be44bf9f7e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","timestamp":"2019. június. 08. 16:42","title":"Elvesztette tekintélye maradékát a mianmari Aung Szan Szú Kji, amikor Orbánnal muszlim-ellenes nyilatkozatot fogadott el – Deutsche Welle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű felülethez.","shortLead":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű...","id":"20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c50623-22f4-4f3e-b882-7d60042d8085","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. június. 07. 18:03","title":"Izgalmas játékokkal indul a Stadia, a Google nagyreményű szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]