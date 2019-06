Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","shortLead":"Makacsul kitartott a szándéka mellett, hogy igenis, lehet balra kanyarodni egy körforgalomban is.","id":"20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ea3569-f7ea-4131-89cf-0ec4acaa4fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7791349b-d7d9-4f17-b3c2-a1e1c80dd33c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autos_video_korforgalom_szekesfehervar","timestamp":"2019. június. 14. 09:26","title":"A körforgalom négyszögesítését mutatta be egy autós Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","shortLead":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","id":"20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ddacf7-6083-4967-b5e0-b351e129bb86","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","timestamp":"2019. június. 12. 21:09","title":"Képeken a hőség elleni küzdelem: így harcol Budapest a nyári meleggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok a kocsmák, ahol a szükséges licenc nélkül közvetítenek mérkőzéseket.","shortLead":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok...","id":"20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff8e6a1-b608-4b1c-a0da-480c90256bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","timestamp":"2019. június. 13. 18:03","title":"Most derült ki, hogy az egyik legnépszerűbb focis alkalmazás lehallgatta a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","shortLead":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","id":"20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56dc50-c520-49ad-9a73-a2019cec2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 13. 10:24","title":"Leszámol az ingyen zöldséges műanyag zacskókkal is az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","shortLead":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","id":"20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eff96d-a6e3-40ab-9027-014a25c440e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","timestamp":"2019. június. 14. 15:49","title":"Hétfőtől lezárás lesz a Szent István körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]