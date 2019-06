Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","shortLead":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","id":"20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c3185-41b2-4beb-8d26-ffe766945028","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","timestamp":"2019. június. 14. 12:11","title":"Beismerte a Prisztás-gyilkosságot Rohác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt még csak nem is mindenki számára alakul át.","shortLead":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt...","id":"201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c0e3-1249-4994-a996-fecf876123ea","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","timestamp":"2019. június. 15. 08:00","title":"Egyszerűen bonyolódik az Apple imádott-utált rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5","c_author":"Morvay Péter","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik ellene, ezért rátámadt a független igazságszolgáltatásra, ami viszont már a cseh polgároknak is sok, tüntetéseken követelik a lemondását.","shortLead":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik...","id":"201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceced9-8932-403c-af5b-20ace8757528","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","timestamp":"2019. június. 15. 15:00","title":"Orbán-módra brüsszelezik az uniós pénzekből gazdagodó cseh oligarcha-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó kaukázusi köztársaság elnöke, s példás, bár a korszellemnek aligha megfelelő büntetést helyezett kilátásba.","shortLead":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó...","id":"20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8810f7bd-0058-4897-b690-1b8ffa0e0d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","timestamp":"2019. június. 14. 11:32","title":"Csecsenföldön nyelvkitépés és ujjtörés jár a nem tetsző kommentekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","shortLead":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","id":"20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f967313-0477-4737-af39-ab405abc87b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","timestamp":"2019. június. 14. 18:52","title":"50 éves és alig őszül a világ legidősebb lajhárja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]