Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig voltak együtt. ","shortLead":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig...","id":"20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ed62-c3b8-414a-800a-d32171692e00","keywords":null,"link":"/elet/20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","timestamp":"2019. június. 13. 13:26","title":"75 év után találkozott az amerikai veterán és egykori francia szerelme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása, bűnügyi felügyelet alá került.","shortLead":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása...","id":"20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f78368-28ff-4a6c-9508-09f08ebce9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. június. 13. 12:53","title":"Befizette az óvadékot, kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91cbad0-9d24-463a-8e48-6404681011d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pilóta a gépet ért villámcsapás után is azt mondta, hogy nincs vészhelyzet, és nem kell segítség. ","shortLead":"A pilóta a gépet ért villámcsapás után is azt mondta, hogy nincs vészhelyzet, és nem kell segítség. ","id":"20190614_Nem_kommunikalt_veszhelyzetet_a_Seremetyjevon_kigyulladt_gep_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91cbad0-9d24-463a-8e48-6404681011d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64244b73-8ffa-425e-a8e3-42b83499c00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Nem_kommunikalt_veszhelyzetet_a_Seremetyjevon_kigyulladt_gep_kapitanya","timestamp":"2019. június. 14. 16:33","title":"Nem kommunikált vészhelyzetet a Seremetyjevón kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","shortLead":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","id":"20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee6729-78c1-4f07-97a8-a47f06387bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","timestamp":"2019. június. 13. 14:52","title":"Katonai esküt tett Orbán Gáspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","shortLead":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","id":"20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5508bfe-cfcc-47cb-b7c5-6f45a1c93095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","timestamp":"2019. június. 14. 09:57","title":"Megtalálták a Marson a Star Trek logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c77d93-d9ee-4b16-be9f-da6b9704e140","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","timestamp":"2019. június. 14. 15:59","title":"Migránsdallal jelentkezett Manu Chao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]