[{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","shortLead":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","id":"20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eff96d-a6e3-40ab-9027-014a25c440e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","timestamp":"2019. június. 14. 15:49","title":"Hétfőtől lezárás lesz a Szent István körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg. HVG-Ténytár.","shortLead":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg...","id":"201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f9c59-e4e5-445f-bbc5-7d31f85502ba","keywords":null,"link":"/elet/201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","timestamp":"2019. június. 16. 08:00","title":"Akkor \"hozza\" a legtöbb gyereket a gólya, amikor elindul Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","shortLead":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","id":"20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99355-9aa7-42cf-a9be-2de1be01cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","timestamp":"2019. június. 15. 21:58","title":"Feljelentést tesz a MÁV monori vonat pórul járt utasainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt csapott össze és ismertetett programot az MSZP, a DK és a Momentum indulója. A kánikulában csak a levegő volt forró, a hangulat nem. Kálmán Olga azonban nagyon odaszúrt Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt...","id":"20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522bcf5-c206-4d49-8233-4b56e3b95b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","timestamp":"2019. június. 14. 19:37","title":"Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor úgy csaptak össze, hogy ugyanazt akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","shortLead":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","id":"20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474e4ab-508c-46eb-acb7-c0adf6a39353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","timestamp":"2019. június. 14. 11:38","title":"Kikészülnek a BKV-sofőrök a melegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]