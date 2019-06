Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. ","shortLead":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok...","id":"20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c264a98-3fea-49b8-9e29-1f58f5fb74a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","timestamp":"2019. június. 16. 17:49","title":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési táblákat tesznek ki, hátha ezzel kevesebb állatot ütnek el a járművezetők.","shortLead":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési...","id":"20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f62725-314c-4aba-b1e1-cb936853613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. június. 17. 19:03","title":"Új közlekedési táblák jönnek a briteknél, a süniket védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai vezetők számára nem az a kérdés, hogy át kell-e költöztetniük a rendszereiket a felhőbe, hanem hogy mikor, milyen mértékben, és milyen buktatói vannak mindennek?","shortLead":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai...","id":"invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c771da-3e13-4bb6-bf06-f43aa8eaf99b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","timestamp":"2019. június. 17. 11:30","title":"Felhőstratégiák: az informatika az égbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható összetevői. A kezdő lökést egy-egy alkalmazás is megadhatja.","shortLead":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható...","id":"20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f15f9b-33d5-4797-a1ab-35fcafde4004","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","timestamp":"2019. június. 16. 19:15","title":"Appajánló: íme 5 remek alkalmazás az előrébb jutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13 éves kislány közbeavatkozott. ","shortLead":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13...","id":"20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf74bfc-f23e-4eb7-a68b-cbf466ea0b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","timestamp":"2019. június. 18. 06:14","title":"Nővére szerint megmentette az életüket a tomboló apjukat leszúró galgahévízi kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os Intézetről, a klímacélokról és a Hableány tragédiájáról faggatták a miniszterelnököt a parlamentben az azonnali kérdések órájában az ellenzéki képviselők. Orbán még egy zacskó száraztésztát is kapott ajándékba. ","shortLead":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os...","id":"20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cd6c2-679e-40fe-98ca-0381c5831a26","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. június. 17. 17:29","title":"Jakab Péter szemében Orbán Viktor annyit ér, mint egy zacskó száraztészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","shortLead":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","id":"20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e689-698f-425b-b71f-f2dae2536a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]