"description":"Ahogy a számítógépen, úgy az internetre csatlakozó okostévé esetében is szükséges az időnkénti vírusellenőrzés – üzente QLED-es felhasználóinak a Samsung.","shortLead":"Ahogy a számítógépen, úgy az internetre csatlakozó okostévé esetében is szükséges az időnkénti vírusellenőrzés – üzente...","id":"20190619_samsung_qled_tv_virus_malware_kereses","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Samsung tévéje van? "title":"Samsung tévéje van? Akkor ezt most végezze el rajta, a gyártó kéri" "description":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva.","id":"20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","timestamp":"2019. június. 18. 12:31","title":"Ferihegyen kaptak el egy iraki nőt, aki más útlevelével utaztatott egy gyereket" "description":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen próbálnak információhoz jutni a témában. Néhány olvasónk furcsa történésekről számol be.","shortLead":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen...","id":"20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","timestamp":"2019. június. 18. 09:03","title":"Fogynak a felhasználók, egyre furcsább sztorik kerülnek elő a Facebook-tiltásról" ","shortLead":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. "id":"20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2019. június. 17. 10:48","title":"Schmuck Andor mégsem indul a főpolgármesteri székért" "description":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is szívesen csípi.","shortLead":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is...","id":"20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","timestamp":"2019. június. 17. 17:33","title":"Magyarországon is megjelent a szúnyogfajta, amelyik legalább 22 féle vírust terjeszt" "description":"Az autója megcsúszott a vizes úton. Csoda, hogy nem lett katasztrófa belőle.","shortLead":"Az autója megcsúszott a vizes úton. Csoda, hogy nem lett katasztrófa belőle. "id":"20190617_Benzinkut_M7es_Martonvasar","timestamp":"2019. június. 17. 20:15","title":"Fotók: Egy autós letarolta a benzinkutat Martonvásárnál" "description":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","shortLead":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","id":"20190618_vihar_eso_felhoszakadas_idojaras_omsz","timestamp":"2019. június. 18. 21:29","title":"Önnél is zuhog az eső? Nincs egyedül"