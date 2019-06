Az Aliexpressen tényleg minden van, még a Mercedes kínálatának legbrutálisabb autója, az AMG G-osztály 6x6-os változata is, igaz gyerekautóként.

Az eladó szerint az elektromos autót a Mercedes engedélyével építették, és a Mercedes G 6x6 gyerekeknek szánt változata 151 cm hosszú, 86 centiméter széles és 72 centiméter magas. Még biztonsági öv is van benne.

A négy hátsó kereke hajtott, és vagy a gyerek vezeti, vagy távirányítani lehet. Mindenesetre a képek alapján egész igényesnek tűnik, külön lengéscsillapítókat kaptak a kerekek, a világítás is működik rajta. A hirdetés szerint a Mercedes-AMG G 6x6-os ráadásul most durván akciós is, 62 százalékkal levitték az árát 4784 euróról, 1818 euróra, ami még mondjuk így is közel 600 ezer forint.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.