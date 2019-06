Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","shortLead":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","id":"20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a44109-76b6-4a62-b946-b48937589157","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:53","title":"Lázár Jánost kérte fel a hódmezővásárhelyi Fidesz polgármesterjelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott az állásfoglaláshoz.","shortLead":"A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott...","id":"20190620_Ujabb_ket_egyetem_professzorai_alltak_ki_az_Akademia_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7059edb-74b4-4db3-88cf-ff234f785ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Ujabb_ket_egyetem_professzorai_alltak_ki_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 20. 16:42","title":"Újabb két egyetem professzorai álltak ki az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","shortLead":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","id":"20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a90ac0b-3b69-40c5-9cf1-bd67abd8afef","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","timestamp":"2019. június. 21. 08:59","title":"Horváth Ádám utolsó napjairól beszélt Csűrös Karola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyű nyári buli a metrón.","shortLead":"Könnyű nyári buli a metrón.","id":"20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35bf6d-afc6-4451-a6ec-7fdd7d964bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2019. június. 20. 11:25","title":"Egy egész metrószerelvény utasait megénekeltette a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]