[{"available":true,"c_guid":"c65bbf72-dc1e-4344-b886-6f6387c8a174","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sajtóhírek szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt bukott a terv. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt bukott a terv. ","id":"20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65bbf72-dc1e-4344-b886-6f6387c8a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10703719-a833-4aad-85d3-6a469939c45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","timestamp":"2019. június. 20. 22:06","title":"Nem állapodtak meg a 2050-es klímasemlegességről az uniós csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat településén csapolta meg a teherautókat.","shortLead":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat...","id":"20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bf7265-4e42-46f1-b6ae-b36a6a602c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","timestamp":"2019. június. 19. 14:20","title":"Közel 5000 liter dízelt csapolt le kamionokból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","shortLead":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","id":"20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4be006-dd29-4494-92ca-2c8d72e657b6","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","timestamp":"2019. június. 19. 13:56","title":"POSZT-igazgató: megdöbbenéssel fogadtuk a Magyar Színházi Társaság kilépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel Kálmán Olga, a DK főpolgármester-jelöltje. Havonta 10 fővárosi BKK-buszt elektromosra cserélne le.","shortLead":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel...","id":"20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a0ac5-468e-4ea6-a781-a9cbef6a1539","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","timestamp":"2019. június. 19. 11:23","title":"Ingyenes tömegközlekedés 18 éves korig, légkondicionált 3-as metró – kiállt ígéreteivel Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet játszott az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó maláj gép lelövésében, 2014 júliusában. A katasztrófában 298 ember vesztette életét. A vizsgálócsoporttal egy napon a Bellingcat oknyomozó portál is közzétette gyanúsítottjai nevét. Valamennyien olyan személyek, akik kapcsolatban álltak Moszkvával, illetve a kelet-ukrajnai szakadárokkal.","shortLead":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet...","id":"20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d17ce-9ce0-46e9-b8c1-e231eaa36152","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","timestamp":"2019. június. 19. 17:00","title":"Lemoshatatlanul Moszkvára ég a maláj gép lelövése – megvannak a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","shortLead":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","id":"20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34edad1-cbb5-4089-a5e3-f9a330aad539","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","timestamp":"2019. június. 19. 10:44","title":"A három csernobili hős búvár valójában nem halt meg az akció után, az egyik most adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"Wéber Mátyás és Kóczán Barbara","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosak a magyarországi 5G szolgáltatást lehetővé tevő frekvenciasávok tervezett kikiáltási árai. De mennyit érnek a leendő pályázóknak a frekvenciasávok, mit nyerünk vele mi, a felhasználók, és mit tehet az állam, hogy mielőbb élvezhessük az 5G-s adatátvitel előnyeit?","shortLead":"Nyilvánosak a magyarországi 5G szolgáltatást lehetővé tevő frekvenciasávok tervezett kikiáltási árai. De mennyit érnek...","id":"20190620_5G_tender_adatforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11951db0-c326-42f9-ac8e-bd9995181f46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_5G_tender_adatforgalom","timestamp":"2019. június. 20. 12:35","title":"Megjelent az 5G frekvenciatender: miért is jó ez nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]