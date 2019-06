Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","shortLead":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","id":"20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e072673f-08a9-4dbe-a542-94936bff2735","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 23. 11:30","title":"Szijjártó is megmagyarázta, miért vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","shortLead":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","id":"20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30e5ac-e49d-4a0c-8fdd-2480917087a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","timestamp":"2019. június. 24. 10:33","title":"Rengeteg metánt találtak a Mars légkörében, az élet jelenlétére utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják az áldozataikat. Sokan ráadásul csak akkor kérnek segítséget, ha már az életük is veszélyben van. Miért kell rengeteg erő, hogy egy áldozat kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból? És miért kell segíteni neki akkor is, ha újra meg újra visszamegy a bántalmazójukhoz?\r

\r

","shortLead":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak...","id":"20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de15d5a-1f7a-4dcb-836a-e35d71701c54","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","timestamp":"2019. június. 22. 17:30","title":"A testükön ott van a bakancs a nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9","c_author":"Népszava","category":"gazdasag","description":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot” és „piknikkertet” hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava.","shortLead":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város...","id":"20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29776b8-4d00-450a-8324-4bf4bff0322c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","timestamp":"2019. június. 22. 11:55","title":"Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia szervizekbe átalakításra a német Bild am Sonntag lap értesülése szerint.","shortLead":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia...","id":"20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb57df73-db6f-433e-88ca-d28c10e02736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","timestamp":"2019. június. 23. 14:31","title":"Hatvanezer dízelautót kell visszahívnia a Daimlernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd34710-be89-4837-89bf-9da9ad55985b","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","timestamp":"2019. június. 22. 19:18","title":"Jótékonysági gurulás: az esztergomi kórházért motoroztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84325a35-3c58-444b-8d5b-c6101a971ac7","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. június. 22. 16:54","title":"Hamilton volt a leggyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]