[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","shortLead":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","id":"20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8743175-a721-4681-b9aa-63fa16fea197","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","timestamp":"2019. június. 24. 08:49","title":"10 milliós veszteség Áder klímavédelmi alapítványánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebbet költ az állam egészségügyre, de azt is rossz struktúrára. Nőnek a magánkiadások, a betegek pedig a privát szektor felé fordultak.","shortLead":"Egyre kevesebbet költ az állam egészségügyre, de azt is rossz struktúrára. Nőnek a magánkiadások, a betegek pedig...","id":"20190624_A_legszegenyebbek_mar_orvoshoz_sem_tudnak_elmenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff22f8c-c300-42d5-9e3b-3eada85555ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_legszegenyebbek_mar_orvoshoz_sem_tudnak_elmenni","timestamp":"2019. június. 24. 11:09","title":"A legszegényebbek már orvoshoz sem tudnak elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","shortLead":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","id":"20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349bf8b9-d420-4972-8e4b-fa8b19b7f1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","timestamp":"2019. június. 24. 05:54","title":"A hét végén már kezdhetik szüretelni a dinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal együtt érkezik, és a videoszerkesztéssel kapcsolatos.","shortLead":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal...","id":"20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fdeb54-7f42-44a6-9033-02f246be9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","timestamp":"2019. június. 23. 08:03","title":"Hamarosan az iPhone-osok is megkapják azt, amit eddig irigyeltek az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helikopterrel is keresték a férfit, aki egy nappal korábban indult hazafelé motoron.","shortLead":"Helikopterrel is keresték a férfit, aki egy nappal korábban indult hazafelé motoron.","id":"20190623_motorbaleset_halalos_baleset_57_es_ut_Mohacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f9d6df-5ff3-4803-b457-3c21e0a77842","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_motorbaleset_halalos_baleset_57_es_ut_Mohacs","timestamp":"2019. június. 23. 08:19","title":"Egy napig fekhetett az árokban a halálos balesetet szenvedett motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","shortLead":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","id":"20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aeca0-98e2-46f8-963f-5f7b9a00a496","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","timestamp":"2019. június. 22. 14:33","title":"Konok Pétert is megihlette az MTA \"kéjbarlangja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","shortLead":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","id":"20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f6eb0-f589-4468-a507-86ed7ad58d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","timestamp":"2019. június. 23. 13:06","title":"Figyelmetlen autós csorog szemben a forgalommal a Dózsa György úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok valamivel olcsóbbak.","shortLead":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok...","id":"20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224e10-5218-41aa-b136-7558d4dcd12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","timestamp":"2019. június. 22. 20:36","title":"Szellemtanyákat is bevállalnak a hongkongiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]