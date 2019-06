Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri mikrohulladékokkal szennyezett az ausztrál Nagy-korallzátony térsége – állapították meg ausztrál és dán kutatók.","shortLead":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri...","id":"20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7ebe5c-450c-4058-af96-47ca3b8044af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","timestamp":"2019. június. 24. 08:33","title":"Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szeged és Balaton között közlekedő Aranyhíd expressz menetideje egészen pontosan 17 perccel több, mintha egyszerűen felvonatoznánk a fővárosba, majd ott átkászálódnánk a város másik végébe, és onnan egy másik vonattal mennénk tovább a magyar tengerre.","shortLead":"A Szeged és Balaton között közlekedő Aranyhíd expressz menetideje egészen pontosan 17 perccel több, mintha egyszerűen...","id":"20190623_A_kozvetlen_Aranyhid_expressz_lassabban_er_a_Balatonra_mintha_ketszer_atszallnank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66fbb2-0081-4205-b4ad-9b7b3cbf6c28","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_kozvetlen_Aranyhid_expressz_lassabban_er_a_Balatonra_mintha_ketszer_atszallnank","timestamp":"2019. június. 23. 21:48","title":"A közvetlen Aranyhíd expressz lassabban ér a Balatonra, mintha kétszer átszállnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 29-i tragédia óta most először hajózott a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn szállodahajó a Duna budapesti szakaszára.","shortLead":"A május 29-i tragédia óta most először hajózott a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn szállodahajó a Duna budapesti...","id":"20190624_Visszatert_Budapestre_a_Viking_Sigyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e7e58f-69ef-4cb0-b4e8-e077f32a9a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Visszatert_Budapestre_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 24. 08:27","title":"Visszatért Budapestre a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép négy fotóból áll össze.","shortLead":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép...","id":"20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7c3735-67ee-4854-a1ae-9b1c8497e74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","timestamp":"2019. június. 24. 10:03","title":"Viharosan kavargó fotót küldött haza a Jupiterről a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190623_A_hatos_lotton_nem_volt_hatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88a9132-4eb8-47ab-b4b9-07b2b9fd6255","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_hatos_lotton_nem_volt_hatos","timestamp":"2019. június. 23. 17:02","title":"A hatos lottón nem volt hatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","shortLead":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","id":"20190624_Ujra_melegszik_az_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ca43-a718-471f-828e-7f7c90f7e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ujra_melegszik_az_ido","timestamp":"2019. június. 24. 05:16","title":"Újra melegszik az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió banki ügyfél menekülhet meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió...","id":"20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e82663-49c5-4ae2-9c08-97f89c3a0778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","timestamp":"2019. június. 25. 04:58","title":"Ma egymillió banki ügyfél úszhatja meg, hogy a héten zárolják a számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]