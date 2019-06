Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","shortLead":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","id":"20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3006be5-5439-43c3-acbe-d0c4f34db3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","timestamp":"2019. június. 25. 06:41","title":"Minden harmadik sofőr rosszul, vagy egyáltalán nem indexel Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","shortLead":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","id":"20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f6eb0-f589-4468-a507-86ed7ad58d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","timestamp":"2019. június. 23. 13:06","title":"Figyelmetlen autós csorog szemben a forgalommal a Dózsa György úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","shortLead":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","id":"20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4e5cea-79b5-4973-ac65-49422714e261","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","timestamp":"2019. június. 24. 14:35","title":"Tízcsapos guruló söröző lett ez az öreg tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","shortLead":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","id":"20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd5d39-b1cd-4043-9f0e-ef4ec075260b","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","timestamp":"2019. június. 23. 18:43","title":"Szúnyogcsípéstől feldagadt a háta egy 4 éves kisfiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","shortLead":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","id":"20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626879aa-4f60-4ec8-9b04-9bf9c6943281","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","timestamp":"2019. június. 24. 12:08","title":"Alig nézték Rogán Cecíliáék szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","shortLead":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","id":"20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfb67d-b4d9-4b2f-842f-b0eea7526d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Borzasztó hőség vár Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem gyakran váltogatja saját profilképét, azonban egy macskákkal kapcsolatos \"ünnep\" most mégis ilyesmire késztette a közösségi oldalt.","shortLead":"A Facebook nem gyakran váltogatja saját profilképét, azonban egy macskákkal kapcsolatos \"ünnep\" most mégis ilyesmire...","id":"20190624_facebook_profilkep_macska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0842fdc-0875-49ca-aee6-cd832d593922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_profilkep_macska","timestamp":"2019. június. 24. 20:03","title":"Egészen érdekes profilképre váltott át a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","shortLead":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","id":"20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0ee7d-c553-44b1-9141-cc9d5cfc19ac","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 20:23","title":"Leeresztették a szolnoki strand nagymedencéjének vizét egy fürdőző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]