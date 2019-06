Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Dóra két és fél év után távozik a TV2-től. ","shortLead":"Szabó Dóra két és fél év után távozik a TV2-től. ","id":"20190624_Otthagyja_a_Mokkat_az_egyik_musorvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34affed2-77c4-45f7-a27e-efc38fbc6dc5","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Otthagyja_a_Mokkat_az_egyik_musorvezeto","timestamp":"2019. június. 24. 10:41","title":"Otthagyja a Mokkát az egyik műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","shortLead":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","id":"20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c92b03-5f20-4c12-b0d3-ccd024980d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","timestamp":"2019. június. 24. 18:03","title":"Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","shortLead":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","id":"20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e5b4b9-99f5-4c99-9781-2b9f0187704e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","timestamp":"2019. június. 24. 14:15","title":"Megmenekülésük évfordulóját ünneplik a barlangból kimentett thaiföldi gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","shortLead":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","id":"20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e69a99f-a5e4-4abc-97bc-d707c2cb7d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","timestamp":"2019. június. 24. 13:54","title":"Videón, ahogy poroltózzák a Józsefvárosban kigyulladt kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos weboldal elérhetetlen a világon ezekben a percekben a webszolgáltatásokkal foglalkozó CloudFlare hibája miatt. A gondot a magyar netezők is érezhetik. ","shortLead":"Számos weboldal elérhetetlen a világon ezekben a percekben a webszolgáltatásokkal foglalkozó CloudFlare hibája miatt...","id":"20190624_cloudflare_webszolgaltatas_weboldal_nem_elerheto_discord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38e0620-16a0-41ad-996e-a834deb849d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_cloudflare_webszolgaltatas_weboldal_nem_elerheto_discord","timestamp":"2019. június. 24. 15:03","title":"Sorra csuklanak meg a weboldalak, baj van az egyik nagy szolgáltatónál [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]