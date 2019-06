Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját. A JCDecaux versenyének győztes munkáját, illetve további 19 kiemelkedő írást busz- és villamosmegállókba helyezik ki Budapesten és a megyeszékhelyeken. A házikedvencet a Hvg.hu-n is elolvashatja. ","shortLead":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját...","id":"20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b4d531-52a6-4168-a73a-8cb7a790bda0","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","timestamp":"2019. június. 26. 16:30","title":"Olvassa el az országszerte a buszmegállókba kikerülő nyertes novellát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ig marad csak elérhető az Office a Netflixen.","shortLead":"2020-ig marad csak elérhető az Office a Netflixen.","id":"20190626_Kikerul_a_Netflix_kinalatabol_a_legnepszerubb_sorozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e7bbbd-ad07-421e-b898-3806d71d5893","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Kikerul_a_Netflix_kinalatabol_a_legnepszerubb_sorozata","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Kikerül a Netflix kínálatából az egyik legnépszerűbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság szerint a kiadatás feltételei nem állnak fenn Gruevszki menekültstátusza miatt. A szökött politikus nem volt hajlandó szóba állni a sajtóval.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság...","id":"20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5a1fe-c730-481a-82cf-db5dafb98ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Menekültstátusza miatt nem adták ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","shortLead":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","id":"20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c43ec5-beb0-4f59-8d44-e74258803dc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","timestamp":"2019. június. 27. 14:50","title":"BKV a taposós kátyúzásról: Addig sem esnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","shortLead":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","id":"20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2da2c-59f2-4c73-bb17-cb5ad30ac300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","timestamp":"2019. június. 27. 15:36","title":"Ki hajlandó ügyeletes orvosnak állni ennyire kevés pénzért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","shortLead":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","id":"20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571dc02-8a9b-4e37-aa2c-95a64480033c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","timestamp":"2019. június. 26. 09:25","title":"80 helyett 130 km/h-val: utánfutóval is vannak traffipaxrekorderek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót, és arra jutottak, teljesíthetik a kínai cég megrendelésének egy részét.","shortLead":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót...","id":"20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a385dae-edac-4686-a778-f3adea9fd5fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","timestamp":"2019. június. 26. 16:33","title":"Talált egy kiskaput a Huawei-embargón a Micron, újra gyártani kezdtek a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]