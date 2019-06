Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak annyi szivárgott ki, hogy szoftverhibáról van szó. ","shortLead":"Egyelőre csak annyi szivárgott ki, hogy szoftverhibáról van szó. ","id":"20190627_Ujabb_hibat_talaltak_a_a_Boeing_737_MAX_gepeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfa30c0-7a13-4a23-8b94-924291f44e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Ujabb_hibat_talaltak_a_a_Boeing_737_MAX_gepeken","timestamp":"2019. június. 27. 05:46","title":"Újabb hibát találtak a a Boeing 737 MAX gépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","shortLead":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","id":"20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24683865-1b47-4109-bf3a-0f81f04d533b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","timestamp":"2019. június. 27. 08:55","title":"Bezárta magát a napon álló autóba egy gyerek Debrecenben, a tűzoltók szabadították ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felerősödő forgalom miatt volt lezárva korábban 10 út, a magyar fél tárgyalásai miatt ebből lett most csak hat, informálta a hvg.hu-t a KKM.","shortLead":"A felerősödő forgalom miatt volt lezárva korábban 10 út, a magyar fél tárgyalásai miatt ebből lett most csak hat...","id":"20190627_Ausztria_lezar_hat_magyar_hataron_ativelo_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9794df0d-a3df-4667-9bea-a0713100c01a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ausztria_lezar_hat_magyar_hataron_ativelo_utat","timestamp":"2019. június. 27. 17:06","title":"Ausztria már csak hat, magyar határon átívelő úton korlátozza az autóforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márki-Zay Péter a Facebookon volt kénytelen magyarázkodni, miután a média felkapta a nyilatkozatát arról, hogy a testi fenyítésnek is szükségét érzi.\r

Hosszú posztjában több kijelentést is tett, amivel biztosan többen vitatkoznának, mi most az emberiség kihalásának emlegetésén akadtunk fenn. ","shortLead":"Márki-Zay Péter a Facebookon volt kénytelen magyarázkodni, miután a média felkapta a nyilatkozatát arról, hogy a testi...","id":"20190626_Miota_erv_a_gyerekvallalasra_az_emberiseg_kihalasatol_valo_felelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d2a4c-4e55-4c4d-8ae2-4653c8987b00","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Miota_erv_a_gyerekvallalasra_az_emberiseg_kihalasatol_valo_felelem","timestamp":"2019. június. 26. 13:36","title":"Mióta érv a gyerekvállalásra az emberiség kihalásától való félelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glassdoor állásvadász oldal minden évben elkészíti néhány vezető ország nagy és kisebb cégeinek első emberét osztályozó listáját a dolgozók véleménye alapján. Az Apple első embere, a céget ért számos megpróbáltatás ellenére, sokat javított tavalyi eredményén. Mark Zuckerberg viszont lecsúszott.","shortLead":"A Glassdoor állásvadász oldal minden évben elkészíti néhány vezető ország nagy és kisebb cégeinek első emberét...","id":"20190628_glassdoor_felmeres_amerikai_nagyvallalatok_vezerigazgatoi_apple_tim_cook_google_sundar_pichai_satya_nadella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7803db8c-9065-4c59-bd39-3acfb6fcd099","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_glassdoor_felmeres_amerikai_nagyvallalatok_vezerigazgatoi_apple_tim_cook_google_sundar_pichai_satya_nadella","timestamp":"2019. június. 28. 09:33","title":"Az Apple, a Facebook, a Google vagy a Microsoft főnöke a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","shortLead":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","id":"20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ec80c-bd9f-4d2e-b629-d5ce215b5afa","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","timestamp":"2019. június. 27. 11:58","title":"Olvadó aszfalt, bezárt iskolák – kínlódik Európa a júniusi hőhullámban.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","shortLead":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","id":"20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0b9640-88d1-4b1a-9aa0-01ecda8ef5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","timestamp":"2019. június. 27. 12:06","title":"Fegyelmezni akarta, halálosan bántalmazta kétéves gyerekét egy apa - vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]