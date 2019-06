Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.\r

","shortLead":"A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.\r

","id":"20190629_Sok_embert_mentettek_ki_penteken_a_balatoni_vizirendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad37b4c7-c8e3-469d-818d-d8ec09d71b92","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Sok_embert_mentettek_ki_penteken_a_balatoni_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 29. 15:17","title":"Sok embert mentettek ki pénteken a balatoni vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","shortLead":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","id":"20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eccb88-290c-4f9e-b557-525bf226534f","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 28. 20:44","title":"Már biztosan negyeddöntőbe jut a női kosárlabda-válogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz munkaszerződést adott le a NAV-nak – írta Instagram-üzenetében a vállalkozás tulajdonosa, Vajna Tímea.","shortLead":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz...","id":"20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b65329-1701-45c1-bdb5-df14b85b4227","keywords":null,"link":"/kkv/20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","timestamp":"2019. június. 29. 16:46","title":"Vajna Tímea megmagyarázza, miért zárták be az egyik fánkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","shortLead":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","id":"20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecf51d-e750-4765-b3d0-c07ed3724bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","timestamp":"2019. június. 29. 11:26","title":"Orbán: Magyarország ma már komoly és tekintélyes állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","shortLead":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","id":"20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac182-ecf3-49db-8349-5410bdd4478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","timestamp":"2019. június. 30. 07:50","title":"Van még Bartók-arcképes 1000 forintosa, vagy más régi bankjegye? Siessen, ha még be akarja váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó tranzakciókat.","shortLead":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó...","id":"20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7287f46-cc3a-4c59-b745-8aa9f8cdb10c","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","timestamp":"2019. június. 28. 21:25","title":"Washington szankciókat hozott a venezuelai elnök fia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]