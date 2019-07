Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették, amikor a jogosult személy elhunyt, s emiatt az özvegyek sokszor jövedelem nélkül maradtak. A német kormány most beleegyezett a kifizetések meghosszabbításába.","shortLead":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették...","id":"20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cc714-ef56-49c0-9506-33c2ecbc5a58","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","timestamp":"2019. július. 02. 11:48","title":"Kiszélesítik Németországban a holokauszt-kárpótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","shortLead":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","id":"20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62083cfe-f17b-4daf-b0a9-03a13a98b9bb","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","timestamp":"2019. július. 01. 22:01","title":"Több mint 40 tonna műanyagot halásztak ki a Csendes-óceánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU engedélyét. ","shortLead":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU...","id":"20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6fc331-900a-44e3-aee3-a541de8589e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","timestamp":"2019. július. 01. 17:30","title":"Megerősítették a CEU amerikai akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Izguljon együtt kollégánk családjával, hogy vajon megkapják-e a babaváró hitelt. ","shortLead":"Izguljon együtt kollégánk családjával, hogy vajon megkapják-e a babaváró hitelt. ","id":"20190701_babavaro_hitel_bank_neak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fe15d1-89a9-4870-8e54-70ea5895d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_babavaro_hitel_bank_neak","timestamp":"2019. július. 01. 17:21","title":"Elindultunk felvenni a babaváró hitelt – eddig jutottunk egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","shortLead":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","id":"20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15155d49-d611-4e35-aa90-0c83a21edd48","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","timestamp":"2019. július. 01. 16:21","title":"Tíz év után megszűnik A hetedik sor közepe filmes portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény vitatja, hogy a helyiek ne használhatnák a tópartot.","shortLead":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény...","id":"20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd0560-927a-4089-9f3d-6aaddb6673f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","timestamp":"2019. július. 01. 17:25","title":"Club Aliga: Tiborczék a dakaros Szalay Balázsra mutogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen költségekkel jár.","shortLead":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen...","id":"20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1509dc8-a00a-4396-85f3-fc37fe2de2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","timestamp":"2019. július. 01. 06:41","title":"Mennyibe kerül teljesen feltölteni egy villanyautót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]