[{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","shortLead":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","id":"20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6c52-9d1f-48f6-9502-11b37fce1ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb, egybefüggő napelemfarmját, 1,18 GW energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","shortLead":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","id":"20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ceca3-533f-4ef4-8e85-3460290c9239","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Kampányol a NAV, hogy fizessenek több adót a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","shortLead":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","id":"20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdd50-0757-4b62-8db8-1e78dcdcfe19","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 02. 16:35","title":"Nem volt mindig kedves a magyar kormányhoz Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát szakemberhez küldte.","shortLead":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát...","id":"20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e215d96-9e66-4bda-b0bf-8024b10860ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. július. 01. 16:12","title":"Kövér László nyugtatót kért Kunhalmi Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje egy kicsit leállni\".","shortLead":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje...","id":"20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9410722-6d78-4ff1-90f4-ad864cf0fb60","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 02. 07:15","title":"Hetekre visszavonul a balesete miatt Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","shortLead":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","id":"20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d8d668-0a09-485b-a451-2c461ee32bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","timestamp":"2019. július. 01. 15:22","title":"Tovább csúszhat az új Nemzeti alaptanterv bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban az MTA egy kutatója is részt vett. ","shortLead":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban...","id":"20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f46130c-eee8-4cf4-838c-3352c5b57a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Sikerült lefotózni, ahogy két galaxishalmas összeütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]