Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","shortLead":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","id":"20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcfdbf-6828-4fa0-8474-7d7b2abf07d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","timestamp":"2019. július. 04. 05:02","title":"Záporok teszik elviselhetővé a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi a készüléken, így a tömeggyártás sem lehet messze.","shortLead":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi...","id":"20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e58c8a-beef-4e30-ad89-a63964dbd87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 12:03","title":"A Samsung állítólag megjavította az összehajtható telefonját, és hamarosan meg is mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek már nem érdeklik a vásárlókat.","shortLead":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek...","id":"20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0755ac4-7ecd-457f-9bd3-1d1c6ecf521c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Elege lett a Microsoftnak az idősebb telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben most a magyarok is elmondhatják a véleményüket.","shortLead":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben...","id":"20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779562f-ca74-48a1-88cb-2e25805a037c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Van pár perce? Arról kérdezik a magyarokat, szerintük hazugság-e a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","shortLead":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","id":"20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231f78f-9e61-43c0-a044-836e87b07705","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","timestamp":"2019. július. 03. 14:42","title":"Két lányt is bántalmazott a 20 éves fesztiválozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem annyira a lakosság profitál, inkább az állam.","shortLead":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem...","id":"20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6daf766-84c6-4ba4-86fe-a2c93d51bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","timestamp":"2019. július. 03. 17:15","title":"A magyarok 405 milliárd forint rezsit csengettek az állami közműmamutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]