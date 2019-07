Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","shortLead":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","id":"20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7429bce-5176-482e-a5b7-286bba6e295d","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","timestamp":"2019. július. 03. 18:06","title":"Mészáros-közeli informatikai cégéhez került magyar programozók külföldön is sikeres szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami az egyetlen bankautomata volt a településen. Helyette egyelőre a „Takarék-busz” megy majd Hortobágyra hetente egyszer.","shortLead":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami...","id":"20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce62073-a622-4eb2-ac60-76c21e515de0","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","timestamp":"2019. július. 04. 10:44","title":"Leszerelték Hortobágy egyetlen bankautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál landol.","shortLead":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál...","id":"20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed13c22-d51b-4ee3-964e-ec9f41aba5fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","timestamp":"2019. július. 04. 14:45","title":"A brit versenyhivatal vizsgálatot indított a Facebook és a Google miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","shortLead":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","id":"20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1be313-7978-4a23-a338-efac2717ce22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 07:12","title":"Spanyolországban kibérelték a Ferrarikat, de vissza már nem vitték, az autókat eladták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 98 éves volt. ","shortLead":"A zenész 98 éves volt. ","id":"20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a5637-1c94-4056-98a7-b7afaba718a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Meghalt Tabányi Mihály harmonikaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek már nem érdeklik a vásárlókat.","shortLead":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek...","id":"20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0755ac4-7ecd-457f-9bd3-1d1c6ecf521c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Elege lett a Microsoftnak az idősebb telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került Szerbiában és Montenegróban komoly pofonként értékelik azt, hogy Emmanuel Macron francia államfő közölte, a bővítésre csak az EU reformja után kerülhet sor.","shortLead":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került...","id":"20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c9b6c-faca-4018-a38c-5da1bd4c8420","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","timestamp":"2019. július. 04. 12:04","title":"Macron pofonja a Nyugat-Balkánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]