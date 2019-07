Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","shortLead":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","id":"20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65678b11-6301-47ab-b8c7-09c7d75031dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. július. 03. 11:50","title":"A TEK kapta el az üllői és bugyi bankrablás gyanúsítottját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","id":"20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f3098-c917-4bfe-ad16-e45037d1f951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","timestamp":"2019. július. 04. 10:55","title":"Felborult egy kisbusz az M3-ason, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai selejtezőtornára. Ez utóbbi lehetőség még nyitva a női válogatott előtt.","shortLead":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai...","id":"20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d213a-d8a3-4096-a47b-3b3f21fe760c","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","timestamp":"2019. július. 04. 14:27","title":"Egy hajszállal, de elbukta az Eb-negyeddöntőt a kosárválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","shortLead":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","id":"20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba0ba2-b7f4-43dc-ad15-1d546a1027ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Darák Péter nem állt ki Handó Tünde mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","shortLead":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","id":"20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857f18fa-f9eb-4dcd-9ad7-7f41724e6021","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","timestamp":"2019. július. 04. 14:34","title":"Klímapara: a Semmelweis dolgozói levélben cáfolják az intézmény hivatalos válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","shortLead":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","id":"20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f48847-896a-42cc-b2f2-7bbe4c0d74c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 04. 11:21","title":"Leleplezték az új Renault Capturt, ami zöld rendszámot is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845b12d-8413-4bce-83df-6b0d77b2912f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A tanév elején mutattuk be azt a Szendrőládon akkor beindult programot, amelynek keretében mintegy 50 hátrányos helyzetű gyereknek tanítanak programozási alapismereteket. A tanév végén, évzáró beszélgetésen gyűjtöttük össze a tapasztalatokat.","shortLead":"A tanév elején mutattuk be azt a Szendrőládon akkor beindult programot, amelynek keretében mintegy 50 hátrányos...","id":"20190704_A_gyerekekben_tudatosult_hogy_a_szamitogepeket_nem_csak_jatekra_lehet_hasznalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a845b12d-8413-4bce-83df-6b0d77b2912f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f6a4a-f44c-4eba-b758-f03d55799aa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_A_gyerekekben_tudatosult_hogy_a_szamitogepeket_nem_csak_jatekra_lehet_hasznalni","timestamp":"2019. július. 04. 13:57","title":"\"A gyerekekben tudatosult, hogy a számítógépeket nem csak játékra lehet használni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]