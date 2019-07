Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül többen is súlyos gondok vannak a műtők hűtésével. Azt is közölte ugyanakkor, hogy a korábban telepített hűtőberendezések kapacitása nem elegendő.","shortLead":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül...","id":"20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f797faa-af6a-42d7-a924-79550f2de75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","timestamp":"2019. július. 03. 13:31","title":"Úgy cáfolja a klímaparát a Semmelweis Egyetem, hogy közben elismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak, ám a Pókember: Idegenben kedves, gyors s persze irtó látványos szuperhősfilm – ráadásul Jake Gyllenhaal alakítása az egyik legnagyszerűbb a franchise történetében. Kritika.","shortLead":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak...","id":"20190703_pokember_kritika_marvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd7f6ad-9e7e-42a5-9528-cdae231f26a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_pokember_kritika_marvel","timestamp":"2019. július. 03. 20:00","title":"Van élet a Végjáték után: remek móka az új Pókember-mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","shortLead":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","id":"20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5dc496-0c3e-40dd-8325-f3654b2db4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","timestamp":"2019. július. 04. 09:17","title":"Baltával támadt alvó feleségére egy tarnabodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen a facebookos tiltások, ismét ezzel kapcsolatban terjesztik a sületlenségeket.","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen...","id":"20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f64715e-48c3-4c71-9865-93e25e6994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","timestamp":"2019. július. 04. 17:03","title":"Ismét óriási nagy kamu terjed a facebookos tiltásokról, ne küldje tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d329c077-58af-41d7-997e-c1bed1f7aaab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. július. 04. 14:03","title":"Szomorú történelmi rekordot hozhat el a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban az egyik alkalmazott.","shortLead":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban...","id":"20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a92622-583d-4a58-8eb4-f8e458b3fca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Akkora a hőség, hogy rosszul lett egy műtős a Kútvölgyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","shortLead":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56c9cc8-2d72-4779-b95b-8d8e851877cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Gond van a Facebooknál, akadozik a Messenger és az Instagram is [frissítés: megjavultak]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója csütörtökön.","shortLead":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei...","id":"20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b959e-5180-4b8b-ae8e-56414ce7b3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","timestamp":"2019. július. 04. 13:48","title":"Márki-Zay még nem fizette ki a hódmezővásárhelyi kórháznak a nyolcszázezres sérelemdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]