Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori kapcsolatokat. Vannak, akiknek súrlódásmentes, másoknak vesszőfutás az életük.","shortLead":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori...","id":"20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474783de-9e07-4ab5-875d-0741b4623af6","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","timestamp":"2019. július. 04. 13:32","title":"Katasztrófa lehet abból, ha két, kötődési problémákkal küszködő ember egymásba szeret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15 milliárdos beruházásra van szükség a kontinenstornához. ","shortLead":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15...","id":"20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dfb1f5-01e3-4588-959a-03a4c9da214f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","timestamp":"2019. július. 03. 22:20","title":"Mintegy 60 milliárdot kell rákölteni a magyarországi kézilabda Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják az Apple-boltokat.","shortLead":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják...","id":"20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e37bc5-e968-43d4-920a-a35ca56051e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","timestamp":"2019. július. 05. 12:03","title":"Apple-újítás: nem lesz érdemes iPhone-t lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","shortLead":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","id":"20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab3a52-a931-4522-9e60-35bc3d8d1f15","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","timestamp":"2019. július. 04. 12:18","title":"Leforgatják A kis hableányt, megvan a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot, amelyik nem tartja be a korlátozást.","shortLead":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot...","id":"20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4abd42-614c-4e69-bae3-3b707619210c","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","timestamp":"2019. július. 04. 16:13","title":"Kocsis Máté véget vetne az éjszakai trafikos italozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul, a Fidesz pedig saját jelölt helyett taktikusan amögé áll be, akit utódául ajánlott a választók figyelmébe a távozó kerületvezető. A fővárosi kerületek közül alighanem Soroksár lesz az egyetlen, ahol – papíron legalábbis – csupa független polgármesterjelölt harcolhat a szavazatokért.","shortLead":"A 23. kerületben 25 éve minden választást a független Geiger Ferenc nyert. A népszerű polgármester most visszavonul...","id":"20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ae83e3-cdfd-444b-8989-a88eea264c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0e818-30cd-47c8-b655-c54662aeab56","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Soroksaron_sem_indit_onallo_polgarmester_jeloltet_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 05. 10:45","title":"Soroksáron sem indít önálló polgármesterjelöltet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d6c5f-d3f4-4b66-b0b6-6b06d03ca630","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint Venezuelában halálosztagok járják az országot, és ezerszámra ölik meg az ellenzékinek tartott fiatalokat. A világszervezet szerint a törvénytelen kivégzések Nicolás Maduro államfő tudtával és jóváhagyásával történnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint Venezuelában halálosztagok járják az országot, és ezerszámra ölik meg az ellenzékinek tartott...","id":"20190705_Ezerszama_olik_az_ellenzekieket_Venezuelaban_az_ENSZ_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97d6c5f-d3f4-4b66-b0b6-6b06d03ca630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41178f9b-970e-4965-97c4-49a2fc31a6e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Ezerszama_olik_az_ellenzekieket_Venezuelaban_az_ENSZ_szerint","timestamp":"2019. július. 05. 10:55","title":"Ezerszáma ölik az ellenzékieket Venezuelában az ENSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","shortLead":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","id":"20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1f7bf-7bc6-40d7-b2e8-1e85aa392d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","timestamp":"2019. július. 04. 14:54","title":"Egy 12 évvel korábbi gyilkosság miatt vettek most őrizetbe egy nagykanizsai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]