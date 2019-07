Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint Jurij C. kormányozta a hajót a baleset pillanatában.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint Jurij C. kormányozta a hajót a baleset pillanatában.","id":"20190705_Torolhette_a_Viberuzeneteit_a_Viking_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f650d5-a6fd-4e94-abc2-95489379e6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Torolhette_a_Viberuzeneteit_a_Viking_kapitanya","timestamp":"2019. július. 05. 09:10","title":"Törölhette Viber-üzeneteit a Viking kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint az emberi jogokról beszélgetett csütörtökön a Vatikánban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa. 