Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra adva okot.","shortLead":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra...","id":"20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df08b8-26d4-4842-97be-2fe4e555bc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. július. 07. 08:03","title":"Netflix-ígéret: vége a cigistreamingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dceecbfc-a418-4640-8447-976fd7db4726","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A goodwoodi, nem éppen hivatalos versenypályán felállított rekordok sokat számítanak az autók világában.","shortLead":"A goodwoodi, nem éppen hivatalos versenypályán felállított rekordok sokat számítanak az autók világában.","id":"20190707_Egy_20_eves_gyorsasagi_rekordot_dontott_meg_a_Volkswagen_elektromos_hiperautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dceecbfc-a418-4640-8447-976fd7db4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd3aee-f761-46c2-9dcd-b6f44c61a132","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Egy_20_eves_gyorsasagi_rekordot_dontott_meg_a_Volkswagen_elektromos_hiperautoja","timestamp":"2019. július. 07. 20:52","title":"20 éves gyorsasági rekordot döntött meg a Volkswagen elektromos hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés problémájára irányítsa a figyelmet. A szobrok bálnákat ábrázolnak.","shortLead":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés...","id":"20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc7813-32f1-47c2-af5a-637ce659bdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 06. 15:03","title":"\"Bálnákat\" hoz a Parlament elé a Greenpeace, hogy megmutassa, miért akkora gond a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában téved. A rendőrök szeirnt viszont másként kell számolni.","shortLead":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában...","id":"20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37924f-717a-417e-8149-79a469fd1f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","timestamp":"2019. július. 08. 11:33","title":"Teljes katasztrófa a brit rendőrök arcfelismerő rendszere, de a hatóság szerint nem ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","shortLead":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","id":"20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd6afbf-396c-47cc-989c-75960ea2e688","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Égő pajtából mentettek lovat a karcagi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","shortLead":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","id":"20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85d97c-d482-49c0-9585-2e9397e3ca6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","timestamp":"2019. július. 07. 16:40","title":"Hajós szolgáltatást indítana Nigériában az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]