Ahogyan már írtunk róla, itt járt Budapesten a Lion’s Run futam, amelyen egy valóban teljesen unikális autó is volt, egy Oakley Design Bugatti Veyron, amelyből egyetlen van a világon. A kocsiról képeket már kaptunk, de videó is készült persze az autóról, amelyet egy olvasónk készített és küldött át nekünk. Mivel egyedi kipufogó rendszert is kapott ez a kocsi, érdemes meghallgatni alapjáraton is, hogyan morog egy W16-os motor.

Az Oakley tuningja során, az eredetileg 1001 lóerős Veyron külseje mellett a motorjához is hozzányúltak, amely így 1145 lóerős és 1580 Nm-es nyomatékú. Egy új kipufogórendszer járt az átépítéshez, amely miatt a W16-os, quadturbó motor hangját is megváltoztatja. A külsején is látható változtatás, egy-két elemét cserélve az eredeti súlyánál 50 kilóval könnyebb is lett.

