[{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51256090-c519-4537-a125-751efe787f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Katanics Sándort indítja közös polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson Veszprémben a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd – közölte Hartmann Ferenc, az MSZP veszprémi szervezetének elnöke.","shortLead":"Katanics Sándort indítja közös polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson Veszprémben a DK, a Jobbik...","id":"20190712_veszprem_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt_katanics_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51256090-c519-4537-a125-751efe787f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3023cad-21f3-47d8-bbe2-a13d3daf8883","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_veszprem_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt_katanics_sandor","timestamp":"2019. július. 12. 16:49","title":"Veszprémben is megnevezték az ellenzék közös jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan különböző eszközökkel veszik fel a harcot, az Országos Mentősszolgálat most Facebook-posztban segít tisztázni a tévhiteket.\r

\r

","shortLead":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan...","id":"20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff0e57-cba4-492a-b924-1e18166dd7e1","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","timestamp":"2019. július. 11. 19:07","title":"Tegyünk-e tejfölt az égési sérülésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk, hogy rajong értük.","shortLead":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk...","id":"20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40928ff-5027-47dd-b554-89f44cac9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 12. 12:33","title":"Trump nincs elájulva tőle, hogy a Facebook saját pénzt ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","shortLead":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","id":"20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5093aa5b-934f-4c93-afac-c25d11a7fd71","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","timestamp":"2019. július. 12. 05:30","title":"Győzelemmel kezdtek a magyar csapatok az Európa Liga-selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","id":"20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082cdf5a-1e32-45a5-bd9c-6b445cb719b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Fazékkal ütötte volt élettársa fejét, miközben szexre kényszerítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Roger Federer lesz Novak Djokovic ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében: a füves pályás Grans Slam-torna második elődöntőjében a svájci játékos a spanyol Rafael Nadalt győzte le négy szettben.","shortLead":"Roger Federer lesz Novak Djokovic ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében: a füves...","id":"20190712_roger_federer_rafael_nadal_tenisz_wimbledon_elodonto_novak_djokovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b41a48-0be5-44d1-8f16-2c5da8c31098","keywords":null,"link":"/sport/20190712_roger_federer_rafael_nadal_tenisz_wimbledon_elodonto_novak_djokovic","timestamp":"2019. július. 12. 21:25","title":"Legyőzte Nadalt, tizenkettedik wimbledoni döntőjére készülhet Federer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","shortLead":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","id":"20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2a54f-79fb-48a0-9bf0-c4827715b10b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","timestamp":"2019. július. 12. 08:08","title":"Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]