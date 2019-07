Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen az előírások szerint üzemeltek. ","shortLead":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen...","id":"20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71739f38-b2f7-4ddc-b495-14fe0c3a5060","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","timestamp":"2019. július. 15. 09:13","title":"Több kalandpálya használatát is megtiltotta az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképpen – írja penzcetrum.hu. Elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekben, 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

","shortLead":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon...","id":"20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7bf49-c8cc-4dbf-99ca-dd160e6e561a","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","timestamp":"2019. július. 14. 14:50","title":"Jöhet a brutális nyugdíjkorhatár-emelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látszólag minden rendben van, de mégis sok cég felől aggasztó hírek érkeznek. Így áll a magyar autóipar.","shortLead":"Látszólag minden rendben van, de mégis sok cég felől aggasztó hírek érkeznek. Így áll a magyar autóipar.","id":"20190715_Furcsa_dolgok_tortennek_a_magyar_autoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85ae7fd-4f00-4ba8-b5a2-19266fed88e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Furcsa_dolgok_tortennek_a_magyar_autoiparban","timestamp":"2019. július. 15. 10:19","title":"Furcsa dolgok történnek a magyar autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett. A GDP negyedéves mutatója, a 6,2 százalékos növekedés mégis optimizmussal töltötte el a befektetőket, akik felhajtották az árfolyamokat a tőzsdéken. ","shortLead":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett...","id":"20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e85fe-7e7e-4061-b36b-cd645d41ee0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","timestamp":"2019. július. 15. 13:20","title":"Lassul a kínaiak gazdasági növekedése, a tőzsdék mégis kedvezően reagáltak a pekingi statisztikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés, amely elpusztítja a sziget régészeti lelőhelyeit. A szerves maradványok, úgy mint haj, tollak, meszes váz és húsfoszlányok mellett a lelőhelyek egy része viking települések romjait őrzi.","shortLead":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés...","id":"20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc94dc1-62fe-49a4-855e-1315c927544b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 14. 16:03","title":"A globális felmelegedés már nem csak a jövőnket veszélyezteti, hanem a múltunkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","shortLead":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","id":"20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1dc849-2262-44df-9444-16c09d3829cd","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 13. 19:40","title":"Őssejtbankál nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]