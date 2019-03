Ez most nagyon nem adta ki. A 640 lóerős sportkocsi elég hamar büntetett.

Az egyik legmenőbb brit autókereskedő a HR Owen tartott egy szuperautó-találkozót vasárnap, vélhetően újabb ügyfelek reményében. A London nyugati részén található Actonban jöttek össze az autósok, és elmondható, hogy a biztonságra, annyira azért nem figyeltek oda.

Meg is lett az eredménye az esetleges szervezésnek, mert az egyik sofőr egy Lamborghini Huracan Performantéval túlzottan is látványos módon akart elrajtolni. A 640 lóerős Huracán Performantéban a rajtprogram szépen működött is, azonban néhány méter után a Lamborghini hátsó része megvadult, amit a sofőr nem tudott kontrollálni, és a 320 000 eurós szuperautóval nekicsapódott egy fának.

Szerencséjére senki sem sérült meg, pedig nem kevesen voltak a baleset előtt a járdán. A sofőr sértetlenül szállt ki, de a Performante komoly károkat szenvedett.

