Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa306525-6718-45f8-a004-49cfb5506a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan, hogy egy stratégiai partner így visszaél a pozíciójával, és az alapvető munkavállalói jogokat sem biztosítja – mondta az egyik demonstráló szakszervezet vezetője az esztergomi Suzuki-gyár előtt.","shortLead":"Elfogadhatatlan, hogy egy stratégiai partner így visszaél a pozíciójával, és az alapvető munkavállalói jogokat sem...","id":"20190715_Tuntetok_vonultak_az_esztergomi_Suzukigyar_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa306525-6718-45f8-a004-49cfb5506a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0bbd0b-cb31-4c55-ac5a-15c58b6f2e66","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tuntetok_vonultak_az_esztergomi_Suzukigyar_ele","timestamp":"2019. július. 15. 14:35","title":"A kirúgott szakszervezetis miatt ismét tüntetők vonultak az esztergomi Suzuki-gyár elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket. Nekik és azoknak, akik évtizedeken át feketén, talán éppen náluk dolgoztak, marad a picike nyugdíj, vagy a munka a halálig, a fiatalok külföldre mennek, külföldi vendégmunkásokat meg alig mernek felvenni. A jobb napokat is megélt Bodorszéken jártunk.","shortLead":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket...","id":"20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a6d11-728b-46dc-a1a2-87542512b5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","timestamp":"2019. július. 15. 14:55","title":"Napszámossors az Alföldön: éhbér után tízezres nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","shortLead":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","id":"20190716_A_Sziget_taxit_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb798146-b099-4206-a1f1-2cb0a243a23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_Sziget_taxit_valt","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"A Sziget még egy taxiscéggel leszerződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenki.","shortLead":"De nem mindenki.","id":"20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daba04-16c9-4f71-ba71-c1b0ae7a09d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","timestamp":"2019. július. 15. 11:26","title":"Béremelést kapnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezúttal literenként 7 forinttal.","shortLead":"Ezúttal literenként 7 forinttal.","id":"20190716_Szerdatol_dragul_a_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c4e6f9-35b0-40fe-b5ed-5ecac09133c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Szerdatol_dragul_a_benzin","timestamp":"2019. július. 16. 13:19","title":"Szerdától drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette: országa \"bizonyosan folytatja\" atomprogramját, és csökkenteni fogja a 2015-ben aláírt többhatalmi atomegyezményben rögzített vállalásait. Az atomalkut a Trump-kormányzat tavaly tavasszal egyoldalúan felmondta.","shortLead":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette...","id":"20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf9ceab-14e5-4dbf-908b-7a14a971fa2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","timestamp":"2019. július. 16. 21:38","title":"Trump állítja: nem akar rendszerváltozást Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki korábban évekig vezette már a lapot – írja a Kreatív.hu. Ziegler Gábor pedig igazgatósági tag lesz az Indexnél.","shortLead":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki...","id":"20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72f093e-3bcc-4cea-b2f4-96d4697e45ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Lecserélik az Index vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]