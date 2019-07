Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan az épületbe is behatoltak - közölte Roman Truba, a DBR igazgatója. ","shortLead":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan...","id":"20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe923114-0c81-436b-bd3e-2b6694e36ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","timestamp":"2019. július. 15. 20:58","title":"Porosenko tüntető hívei bejutottak az ukrán Állami Nyomozó Iroda épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","id":"20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7e1ab-d965-4e01-ad2a-aa34122e91d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","timestamp":"2019. július. 16. 09:14","title":"IMF: Nyugdíjkorhatár-emelésre és bevándorlásra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","shortLead":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","id":"20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448b7c0-0c78-483c-9584-28557e81a015","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","timestamp":"2019. július. 15. 11:48","title":"Jóbarátok-rajongók, figyelem: ettől a kollekciótól azonnal a Central Perkben érezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","shortLead":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","id":"20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f530d-fef8-4d34-81db-b8c21071dc5d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Trump felszólította a színes bőrű képviselőnőket, hogy hagyják el az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Társával került bajba.","shortLead":"Társával került bajba.","id":"20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60f3c-a67f-4522-b653-3d0dbf7f3f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","timestamp":"2019. július. 16. 07:32","title":"Meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek legolcsóbb változata is 639 ezer 700 dollár az olasz autógyár katalógusa szerint. Ezt mindössze 20 ezer dollárból hozta ki a professzor, aki be akarta bizonyítani a fiataloknak, hogy \"ha a tudományt és a mérnöki tudást egyesítjük, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt\". Sterling Backus professzor másfél évet áldozott az életéből a Lamborghini Aventadorra, melyet fia, Xanader kért tőle. ","shortLead":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek...","id":"20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f5d0d-e90c-44c1-9116-f0fcd0345468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","timestamp":"2019. július. 16. 06:54","title":"20 ezer dollárból Lamborghini Aventadort építettek 3D-technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]