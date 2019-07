Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re legyőzte a korábban Gémesi Csanádot búcsúztató Eli Dershwitzcet, így bejutott a legjobb négy közé.","shortLead":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re...","id":"20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479ccf2-b0ae-416e-b721-2fd219e7ddf2","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 18. 16:59","title":"Elődöntős Szatmári a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány, manapság nem győzünk válogatni a csapolt, üveges honi és az egyre több meglepetéssel szolgáló nemzetközi kínálatból. Ha pedig közel-távol utazunk, szerte a világon valóságos sörboom élvezői lehetünk. ","shortLead":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány...","id":"20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f398b-442e-458a-b14c-9beedf4e09aa","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","timestamp":"2019. július. 17. 17:56","title":"A világ sörgyártó nagyhatalmai – meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-től egy sor olyan pénzügyi családtámogatási lehetőség élesedett, amely segítheti a gyermeket vállalók saját tulajdonú otthonhoz jutását. Az egyes támogatási lehetőségek kombinálásával ráadásul az elérhető pénzügyi előny jelentősen növelhető, ám az nehézséget jelenthet, hogy nem minden bank indult el azonnal az összes termékkel. ","shortLead":"Július 1-től egy sor olyan pénzügyi családtámogatási lehetőség élesedett, amely segítheti a gyermeket vállalók saját...","id":"20190717_Babavaro_csokkal_kombinalva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7216efa7-342b-4682-8275-7ca7fddf42fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Babavaro_csokkal_kombinalva","timestamp":"2019. július. 17. 11:20","title":"Babaváró csokkal kombinálva? Így tud még többet kihozni a támogatási lehetőségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","shortLead":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","id":"20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a400b8-5afb-4082-abdf-aa96afd4c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","timestamp":"2019. július. 18. 15:49","title":"Az Európai Bizottság szóvivőjét jelölik az Európai Bizottságba a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","shortLead":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","id":"20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c5006d-75cc-4b78-b2b3-938eeabef157","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","timestamp":"2019. július. 17. 12:41","title":"Kártyával is fizethetjük a BKV-pótdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","shortLead":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","id":"20190717_eszak_korea_csempeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca421aec-7842-49f6-bf52-47097353fa6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eszak_korea_csempeszet","timestamp":"2019. július. 17. 18:45","title":"Hogy kaphatta meg a diktátor a Mercedesét, miközben Észak-Koreát fojtogatják a szankciók ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatta.","shortLead":"Jól megmutatta.","id":"20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4f5c8f-7621-4a4a-bd92-ea3943efd4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","timestamp":"2019. július. 18. 16:12","title":"Két vasúti sorompót rúgott le menőzésből egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]