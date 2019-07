Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Reuters tett arról, hogy ne csak politikusainkat ismerjék meg széles körben.","shortLead":"A Reuters tett arról, hogy ne csak politikusainkat ismerjék meg széles körben.","id":"20190720_Balint_gazda_csodas_kertjeben_a_vilaghir_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6564bd78-2083-441d-8393-f777fcfac6ac","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Balint_gazda_csodas_kertjeben_a_vilaghir_fele","timestamp":"2019. július. 20. 12:26","title":"Bálint gazda csodás kertjében a világhír felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","id":"20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb172bc-d873-4b83-a4bd-19c42f073bc2","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","timestamp":"2019. július. 20. 19:38","title":"Tenisz: Balázs Attila életében először döntős egy ATP-tornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon. Így válik igazi kaméleonná.","shortLead":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon...","id":"20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0c42-7d93-4db1-a194-db154e71b0d8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","timestamp":"2019. július. 21. 20:15","title":"Ön is vágyik az elismerésre? Talán túlzottan is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi küldetés? Most ellenőrizheti tudását!

","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi...","id":"20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d566f3-4069-4773-abd4-90673f520de7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","timestamp":"2019. július. 20. 15:01","title":"Életmentő filctoll? Kutyaízű víz? - tesztelje, mennyit tud a holdra szállásról (kvíz)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]