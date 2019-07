Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","shortLead":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","id":"20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3004d-4891-4e5b-a3e4-0e6ac557e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","timestamp":"2019. július. 23. 08:03","title":"A Chrome böngésző most már tényleg betesz a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről a budapesti világbajnokságon, ám Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás így is nagyot lépett az olimpiai kvalifikáció felé. ","shortLead":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről...","id":"20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74403d78-5a85-4a3f-b902-0f2036211b3d","keywords":null,"link":"/sport/20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 22. 15:30","title":"Szilágyi Áron: A csapatsiker gyógyír az egyéni kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","shortLead":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","id":"20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5df612-e8db-46bd-8bf0-47419dd3e666","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 21. 16:51","title":"Aranyérmet szereztek a magyar diákok a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás ítéletet hozott: rábólintottak a Ripost.hu fellebbezésére. A pernyertesség szempontjából így döntetlenre végződött ez a jogi csata, amit a diáklány ügyvédje több mint furcsának tart. Viszont ez nem változtat azon, hogy elindítják a pereket sérelemdíjért mindegyik, a karaktergyilkosságban részt vevő lap ellen.\r

","shortLead":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás...","id":"20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac718-f739-4fe5-a12d-55922021de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","timestamp":"2019. július. 23. 10:27","title":"Döntetlen: a Nagy Blankát mocskoló kormánylap mellé állt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki választókkal viszont Orbán Viktornak nem kell szóba állnia ahhoz, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája legyen.","shortLead":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki...","id":"20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68838df7-fb59-4b98-9a30-cc37d83a6cec","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","timestamp":"2019. július. 22. 12:20","title":"Rónai Egon: Orbán Viktor kiváló kommunikátor, fociról bármikor lehet vele beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","shortLead":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","id":"20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987ebd69-5d0b-481f-a77f-ad88ee4c4d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 13:12","title":"Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]