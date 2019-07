Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","shortLead":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","id":"20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d66a5ba-4d6d-4158-9766-750e65e4906a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:48","title":"Sirály ragadott el egy csivavát Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"vilag","description":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek vissza az élvonalban. Most éppen a kormányfői poszton.","shortLead":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek...","id":"201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a765c-43ca-48ae-ad07-c3b51dbe3c92","keywords":null,"link":"/vilag/201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","timestamp":"2019. július. 21. 13:30","title":"A kormányváltással Görögország visszatér a \"rendes\" kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről a budapesti világbajnokságon, ám Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás így is nagyot lépett az olimpiai kvalifikáció felé. ","shortLead":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről...","id":"20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74403d78-5a85-4a3f-b902-0f2036211b3d","keywords":null,"link":"/sport/20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 22. 15:30","title":"Szilágyi Áron: A csapatsiker gyógyír az egyéni kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","shortLead":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","id":"20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda796a8-17de-44e2-8917-99d7bd234c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","timestamp":"2019. július. 22. 18:06","title":"Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]