Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","shortLead":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","id":"20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea77c52-73ec-4826-8e12-b8c73efdce24","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","timestamp":"2019. július. 23. 21:21","title":"Sztrájkolnak szerdán az olasz vasutasok, a MÁV visszaváltja a jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5bccb3-7e45-4afa-9203-c7f33f3c433d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megkezdte a 12 gigabájtos memórialapkáik tömeggyártását. A közeljövőben elterjedhetnek az eddig csak a csúcskategóriára jellemző 12 GB RAM-os telefonok, melyek már az 5G-re és a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások intenzívebb használatára is ki vannak képezve.","shortLead":"A Samsung megkezdte a 12 gigabájtos memórialapkáik tömeggyártását. A közeljövőben elterjedhetnek az eddig csak...","id":"20190723_samsung_lpddr5_dram_12_gb_ram_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5bccb3-7e45-4afa-9203-c7f33f3c433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543ced1-1102-4ac0-9d8f-4012bc203c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_lpddr5_dram_12_gb_ram_memoria","timestamp":"2019. július. 23. 15:03","title":"Megnyílt az út, sorban jöhetnek a 12 GB RAM-mal szerelt telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc6e89-2809-418e-8be6-6d876757494a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 110 ezren várták idén a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket szerdán este 8-kor hoztak nyilvánosságra. A legnépszerűbbek idén a gazdálkodási és menedzsment szakok voltak, a legtöbben az ELTE-n kezdhetik majd meg a tanulmányaikat szeptemberben. \r

","shortLead":"Több mint 110 ezren várták idén a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket szerdán este 8-kor hoztak...","id":"20190724_Nyilvanosak_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32dc6e89-2809-418e-8be6-6d876757494a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1fd7a-88db-4814-a5d7-aa85b6b4a2fe","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Nyilvanosak_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 20:01","title":"Nyilvánosak a felvételi ponthatárok, itt meg is nézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","shortLead":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","id":"20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765946b9-d07c-4d09-99b6-f7819cd64f63","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 14:02","title":"Ilyen még soha nem volt: Belgiumban is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","shortLead":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","id":"20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591c7db4-918b-4ce1-85dd-09e44c076876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","timestamp":"2019. július. 24. 15:28","title":"Óriásit bukott a Boeing a MAX-ok hibái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek mind a mai napig kényelmes állásokba ejtőernyőznek tovább. Közben az amerikai hatóságok az ügy jelentős részét felgöngyölítették, beismerő vallomásig és peren kívüli egyezségig jutottak.","shortLead":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek...","id":"20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afeba1-82e6-4128-9ba0-f75f1f3a9d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","timestamp":"2019. július. 23. 17:23","title":"A magyar korrupciónak súlyosabb következménye van az USA-ban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","shortLead":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","id":"20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd31a4f-eea7-483e-afc7-744645a0a102","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Körvonalazódik a ferencvárosi ellenzéki előválasztás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]