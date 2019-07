Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","shortLead":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","id":"20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f63a6c-5058-4269-8694-6b7455443c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","timestamp":"2019. július. 24. 07:43","title":"Alig volt bevétele, mégis 20 millió forintos támogatást kapott egy alapítvány az MVM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa a társadalomnak is. Egyre kevesebb dologban bízhatnak az alternatív iskolák – véli.","shortLead":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa...","id":"20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea45e9f0-48db-46b4-98a3-3e5286ac4690","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","timestamp":"2019. július. 24. 15:59","title":"Vekerdy: Engedelmes rabszolgákat nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra nem tért ki, hogy ez mennyibe is kerül. ","shortLead":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra...","id":"20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c81e9-16d6-4c12-9be4-658bf25cd6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","timestamp":"2019. július. 23. 16:46","title":"A kormány szerint nem okoz gondot a veszprémi labor bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","shortLead":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","id":"20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135df14-49b0-4705-b81b-38cb91e3bc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","timestamp":"2019. július. 23. 05:40","title":"Mostantól törvény védi New York macskáit, szabadon karmolhatják a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek izraeli és amerikai régészek.","shortLead":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek...","id":"20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4583db69-61ab-4b70-8e4f-f42948b615f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","timestamp":"2019. július. 23. 07:48","title":"Apostolok falvának maradványait találhatták meg régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","id":"20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec99683-5854-4bf1-aacd-23cfbcea3fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","shortLead":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","id":"20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58e6ef-b91a-4238-9c13-d1b304d654cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","timestamp":"2019. július. 23. 21:45","title":"Durva pusztítást végeztek az erdőtüzek Portugáliában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek ügyére, úgy tűnik, a magyar kormány a migránsellenes retorika érdekében a félretájékoztatástól sem riad vissza. ","shortLead":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek...","id":"20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a022e88-a7a2-4b60-b3da-80f55db863f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. július. 24. 11:35","title":"Olyan menekültügyi nyilatkozatot torpedózott meg a magyar kormány, ami talán nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]