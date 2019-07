Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","shortLead":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","id":"20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213ee422-b8f7-4a84-995c-340de2de205f","keywords":null,"link":"/sport/20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","timestamp":"2019. július. 26. 13:25","title":"Világcsúcsot hozott Milákék elődöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","shortLead":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","id":"20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ab5618-c663-4174-86bc-b96db16c67df","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2019. július. 24. 16:28","title":"Teljes káoszban várakoztatják a kemoterápiára érkezőket az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI felhasználói felület legújabb verziója.","shortLead":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI...","id":"20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04119261-3ce5-4edb-b394-1bc167c0116a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. július. 25. 08:03","title":"Rajta van a listán? Erre a 10+1 Huawei telefonra már letöltheti az új szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó rendszer, ami bizonyos helyzetekben életmentő is lehet.","shortLead":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó...","id":"20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20707557-8c44-460e-ab8e-81000b0bd2b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","timestamp":"2019. július. 24. 21:33","title":"Három betű, ami segíthet megállni az autóval: így működik az EBD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45296dfe-c094-47d7-b13e-172a894da345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyári autós, motoros találkozóra egy ilyennel gurulni garantált siker. ","shortLead":"Nyári autós, motoros találkozóra egy ilyennel gurulni garantált siker. ","id":"20190724_Ford_Transit_keming_auto_csak_az_arat_ne_kerdezzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45296dfe-c094-47d7-b13e-172a894da345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472ac8d6-96d1-4fec-bf1c-eb6d4552678d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Ford_Transit_keming_auto_csak_az_arat_ne_kerdezzek","timestamp":"2019. július. 26. 05:40","title":"Egy Ford Transitból is lehet ötcsillagos lakókocsi, csak az árát ne kérdezzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37c5e0e-1956-40d0-b2b6-a467382646b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy tűzijátékban vannak Amerika ellenségei.","shortLead":"Nagy tűzijátékban vannak Amerika ellenségei.","id":"20190726_Iran_is_raketakiserletet_hajtott_vegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37c5e0e-1956-40d0-b2b6-a467382646b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5d134f-1d79-462d-8af7-1520b379efd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190726_Iran_is_raketakiserletet_hajtott_vegre","timestamp":"2019. július. 26. 10:34","title":"Irán is rakétakísérletet hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]