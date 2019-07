Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d134b7-5a8e-410f-9a3b-b5e69eafeeda","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201930__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_olajvalsagtol_adevizavalsagig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d134b7-5a8e-410f-9a3b-b5e69eafeeda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dd7ca-faa9-4e7a-bcce-6d6f3e2e73ff","keywords":null,"link":"/kultura/201930__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_olajvalsagtol_adevizavalsagig","timestamp":"2019. július. 27. 12:00","title":"HVG 40: Az olajválságtól a devizaválságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","shortLead":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","id":"20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa993a9b-df48-4d9a-810d-895e9de116cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","timestamp":"2019. július. 26. 12:48","title":"Viperával mentett gyerekeket a rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki egy társasházban. ","id":"20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d34aa5-2e23-4c69-96c8-428cbdc4f03d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_lakastuz_tuzoltok_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"Ketten meghaltak egy simasági lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak motiválja vélhetően.","shortLead":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak...","id":"20190724_alpine_a_110_carlex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6812c3bf-3fb2-4930-8d4b-08e9d172349d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_alpine_a_110_carlex","timestamp":"2019. július. 26. 10:21","title":"Az év autóját is kezelésbe vették a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf4bc39-b7e6-4657-b4c1-13d3f541b5a9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Az ország egyik legsúlyosabb környezetszennyezését a pártállam titkolta, a rendszerváltás utáni években hangzatos ígéretek születtek a megoldására, míg végül egyszerűen elfelejtették. Pedig a terület most is mérgez. A Mérgeink sorozatunkban most Garéba látogatunk.","shortLead":"Az ország egyik legsúlyosabb környezetszennyezését a pártállam titkolta, a rendszerváltás utáni években hangzatos...","id":"20190726_gare_szennyezes_mergeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf4bc39-b7e6-4657-b4c1-13d3f541b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36119c9b-c577-4127-a502-7d1fa5a6ebb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_gare_szennyezes_mergeink","timestamp":"2019. július. 26. 20:00","title":"Felelősök nélkül: negyven éve mérgezi Garét a hulladéklerakó talaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","shortLead":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","id":"20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213ee422-b8f7-4a84-995c-340de2de205f","keywords":null,"link":"/sport/20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","timestamp":"2019. július. 26. 13:25","title":"Világcsúcsot hozott Milákék elődöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","shortLead":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","id":"20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7df7108-ca60-468b-b01b-c83692d5fdf0","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","timestamp":"2019. július. 25. 21:57","title":"Megnyerte a Mol Fehérvár az EL-selejtezője első meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]