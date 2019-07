Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Sencor-modellel van gond.","shortLead":"Két Sencor-modellel van gond.","id":"20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be6fabe-95c9-49c9-b348-acfdbcf3aab8","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","timestamp":"2019. július. 26. 09:28","title":"Mobil klímákat hívtak vissza, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mi lesz a Boeing 600 milliárd dolláros rendelésállományával, ha leállítják a 737 MAX gyártását?","shortLead":"Mi lesz a Boeing 600 milliárd dolláros rendelésállományával, ha leállítják a 737 MAX gyártását?","id":"20190726_Donald_Trump_szamitasat_is_keresztulhuzhatja_a_Boeing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8808047c-d69f-4d59-91db-c71c9efd7637","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Donald_Trump_szamitasat_is_keresztulhuzhatja_a_Boeing","timestamp":"2019. július. 26. 19:40","title":"Donald Trump számítását is keresztülhúzhatja a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","shortLead":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","id":"20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da2619-d1c1-4b33-9195-b292b9e9359e","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","timestamp":"2019. július. 26. 12:40","title":"A Sziget a becsültnél jóval többért cserélt gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario Draghi elnök megbízatása októberben véget ér, így szeptemberben kamatcsökkentést és a kötvényvásárlási program (vagyis a pénzpumpa) újraindítását jelenthetik be.","shortLead":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario...","id":"20190725_ekb_kamatdontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee83126-4662-4f49-85a9-c5375d347479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_ekb_kamatdontes","timestamp":"2019. július. 25. 17:00","title":"A gazdaság lassulására készül Európa, és ezt Magyarország is megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz megtippelni, melyik fotón hány éves lehetett. Szülinapi kvíz. ","shortLead":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz...","id":"20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e5f2ce-ecd8-4342-b756-6d959514a153","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Hány éves Sandra Bullock ezen a fotón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","shortLead":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","id":"20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb8f8b-31cf-4c44-a624-06c8c1838ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","timestamp":"2019. július. 27. 09:48","title":"Két hullámban érkezik ma a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","shortLead":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","id":"20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1641a84-d76e-4155-99e4-c3e125614d92","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","timestamp":"2019. július. 26. 18:38","title":"Reptéri gondok miatt nem jut el a FEZEN-re a Cradle of Filth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]