[{"available":true,"c_guid":"9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek helyrehozatala még tart.","shortLead":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek...","id":"20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc27910-1d16-4d30-823d-9114ffd05323","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Több vasútvonalon még mindig nincs közlekedés a viharkárok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali számítógép. Annak ellenére, hogy az okostelefonok a legelterjedtebbek a digitális eszközök között, netbankolásra mégsem ezeket használják a magyarok – többek között erre jutott a K&H friss kutatása. A K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből kiderül az is, hogy tízből négyen elárulják bankkártyájuk PIN-kódját, jellemzően a párjuknak vagy családtagjuknak.","shortLead":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali...","id":"20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fb54da-7f65-48b5-a62f-dbd8a2784974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","timestamp":"2019. július. 29. 11:33","title":"Tízből négy magyar elárulja bankkártyája PIN-kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","id":"20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969c1ab4-7f55-4b8a-aed9-90192406cc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","timestamp":"2019. július. 28. 13:25","title":"Erőszakba fulladt a 228 ezres hongkongi tüntetés, több ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: Folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian Vettel ért be Ferrarijával, a bronzérmes a Red Bull Toro Rosso orosz pilótája, Danyiil Kvjat lett.","shortLead":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian...","id":"20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af766e71-d070-4fe4-9fd6-546606e875f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","timestamp":"2019. július. 28. 17:09","title":"Verstappen nyerte a Német Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyes is szépen fizet.","shortLead":"A négyes is szépen fizet.","id":"20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373bc38-46ca-4931-8791-d990bf3ce8c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 27. 20:08","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","shortLead":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","id":"20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad371da-a319-4902-b3a7-78839ceaba93","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:07","title":"Debrecenben áll a víz a villamossínen a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]