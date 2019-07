Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","shortLead":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","id":"20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd6019-6995-48cf-8e9b-aa9c04ac6817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2019. július. 30. 05:42","title":"Százmilliónál is több ember adataihoz fért hozzá egy amerikai bank rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán.\r

\r

","shortLead":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem...","id":"20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d046a6b-bc24-49f5-a043-b1da2abdb39b","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","timestamp":"2019. július. 28. 20:30","title":"Tarantino örülhet: még a Kill Bill sem aratott akkorát az első héten, mint az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek volna csapadékot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a zivataros időjárás.","shortLead":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek...","id":"20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0884c946-ad6f-40f5-b781-73547afde557","keywords":null,"link":"/elet/20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 29. 17:39","title":"Szélrekord dőlt, mindenhol esett, és még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","shortLead":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","id":"20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465c814-3eb8-4047-bfef-e9ef643879ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","timestamp":"2019. július. 30. 09:45","title":"Tizenhat rabot lefejeztek egy brazil börtönlázadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyetlen nap alatt több mint 200 millió fát ültettek el az országban.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint 200 millió fát ültettek el az országban.","id":"20190729_faultetes_etiopia_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6d53bc-fa95-43e3-895b-b92ce79978d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_faultetes_etiopia_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 29. 17:08","title":"Gigantikus faültetési akciót tartott Etiópia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak a csúcsváltozatnak szánt iPhone-okat szerelnék fel.","shortLead":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak...","id":"20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32aac11-c52b-4f1a-bcd5-3963669c1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","timestamp":"2019. július. 29. 08:33","title":"Már a 2020-as iPhone-okról is pletykálnak, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","shortLead":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","id":"20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c259f-61ed-4035-8c54-3a394e62f3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","timestamp":"2019. július. 29. 16:00","title":"Rendőrségi helikopterrel ment gyárlátogatóba Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Toyota vette át a második helyet.","shortLead":"A Toyota vette át a második helyet.","id":"20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a914b5-d461-405b-9620-9d12d74e2e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"Már csak harmadik legnagyobb a Nissan-Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]